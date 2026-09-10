Викрадення, побиття і хабарі: як суди розглядають справи щодо ТЦК

Суди по-різному оцінюють конфлікти навколо ТЦК. В одних випадках людей притягують до відповідальності за напади на військовослужбовців, в інших – суди зобов'язують правоохоронців розслідувати можливі порушення з боку працівників ТЦК.

Журналісти Texty.org.ua проаналізували кримінальні провадження в Єдиному державному реєстрі судових рішень, де згадується ТЦК. Вони дослідили справи про напади, побиття, незаконне утримання та хабарі.

Напади на працівників ТЦК

Новин про конфлікти з ТЦК значно більше, ніж судових справ. За результатами аналізу, до судового реєстру у вигляді ухвали або вироку потрапляє приблизно кожна десята гучна історія про такі конфлікти.

Одна з причин – військовослужбовці ТЦК не завжди звертаються до поліції після нападів.

Крім того, у вже відкритих справах потерпілі нерідко не наполягають на суворому покаранні.

Наприклад, у Луцьку військовий ТЦК не мав претензій до чоловіка, який стріляв у нього та поранив.

В іншій справі на Хмельниччині жінка кілька разів ударила військового в обличчя. Суд призначив їй рік ув'язнення з випробувальним строком.

У Кобеляках чоловік тричі вдарив військовослужбовця, намагаючись відбити від ТЦК свого сина. Він отримав три роки обмеження волі з випробуванням.

Скільки кримінальних справ у судах щодо нападів ТЦК / Фото Texty.org.ua

У яких областях судять цивільних за напад на ТЦК / Фото Texty.org.ua

Побиття цивільних у ТЦК

Водночас у реєстрі є 43 кримінальні справи про можливе побиття цивільних працівниками ТЦК.

Рішення є лише у двох із них, але обвинувальних вироків саме військовослужбовцям ТЦК немає.

У 19 справах люди через суд вимагали від поліції почати розслідування. Лише у двох випадках суд задовольнив такі вимоги.

Наприклад, у Запоріжжі до ТЦК доставили чоловіка з інвалідністю II групи. Судмедекспертиза виявила в нього синці, садна та струс мозку. Поліція закрила справу, але суд скасував це рішення, оскільки слідчі не провели необхідних дій.

Окремо розслідують випадки смерті людей після перебування в ТЦК. Станом на серпень 2025 року "Суспільне" нарахувало щонайменше 25 повідомлень правоохоронців про смерть військовозобов'язаних невдовзі після затримання.

У 12 випадках смерть пов'язували з діями працівників ТЦК.

Скільки є судових справ щодо побиття цивільних ТЦК / Фото Texty.org.ua

У яких областях працівників ТЦК судять за злочини проти цивільних / Фото Texty.org.ua

Де судять за незаконне утримання у ТЦК / Фото Texty.org.ua

Хабарі за "вирішення" питань

Ще одна категорія справ – корупція. У судовому реєстрі знайшли 131 провадження про хабарі, пов'язані з ТЦК та МСЕК.

Йдеться про зняття з розшуку, оформлення фіктивної непридатності та незаконну зміну даних у "Оберезі".

У 20 таких справах уже є вироки.

Наприклад, на Волині за зняття з розшуку вимагали 2300 – 2500 доларів.

На Рівненщині виконувач обов'язків начальника ТЦК вимагав автомобіль Toyota Highlander вартістю 19 500 доларів за зняття з розшуку та непризов до армії.

Де відкривають кримінальні справи щодо хабарництва у ТЦК / Фото Texty.org.ua

Чи може ТЦК силоміць забрати людину

Найбільше суперечок виникає навколо примусового доставлення людей до ТЦК.

У судовому реєстрі є 286 справ про незаконне утримання.

Суди трактують такі випадки по-різному.

Наприклад, у Костополі чоловіка доставили до ТЦК, а через добу мобілізували. Його брат заявив про викрадення, але суд вирішив, що примусова мобілізація сама по собі не є незаконним утриманням.

Водночас у Києві та Вінниці суди зобов'язали поліцію розпочати провадження за заявами про незаконне позбавлення волі.

В одному з випадків на Кіровоградщині людей у формі силоміць посадили чоловіка в автомобіль і повезли до ТЦК. Суд зобов'язав або доставити його до суду, або надати докази законності затримання.

Хто має право затримувати?

За словами військового адвоката Олега Леонтьєва, ТЦК не може самостійно затримувати людину чи застосовувати до неї силу.

Якщо військовозобов'язаний не з'являється за повісткою, ТЦК може звернутися до поліції.

Після цього поліція може перевірити інформацію про людину та за наявності законних підстав здійснити адміністративне затримання і доставити її до ТЦК.

Під час такого затримання поліцейський має скласти протокол, вказати підстави та час обмеження свободи.

Загальний строк адміністративного затримання не може перевищувати трьох годин.

Отже, судова практика показує дві проблеми одночасно: напади на військовослужбовців ТЦК та можливі порушення під час примусової мобілізації.

Різні підходи поліції та судів до схожих ситуацій лише посилюють недовіру до державних органів.