БЗВП для студентів та служба за контрактом: як зміняться правила військового обліку в Україні

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Верховна Рада ухвалила низку змін до закону "Про військовий обов'язок та військову службу".

Зокрема, вони стосуються проходження базової військової підготовки та особливостей взяття на військовий облік. Про це повідомляє 24 Канал.

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Які зміни відбудуться у проходженні БЗВП

Згідно із законопроєктом №12076, жінки, що придатні за віком та станом здоров'я й добровільно виявили бажання пройти базову загальновійськову службу, беруться на військовий облік призовників за їхньою заявою перед направленням на БЗВП.

Важливо! У рамках загальної мобілізації в Україні у 2025 році скасовується строкова служба. Замість неї запроваджують базову та базову загальновійськову підготовку. Вона обов'язкова для придатних за станом здоров'я чоловіків віком від 18 до 25 років та добровільна для жінок.

Після базової військової служби жінки братимуться на облік військовозобов'язаних у порядку та в терміни, що визначені законодавством. Згідно з ним, звільнені з базової служби українки повинні будуть у п'ятиденний термін прибути до відповідних ТЦК. Додамо, що жінки беруться на облік військовозобов'язаних не автоматично, а лише за бажанням.

Варто зауважити, що з 1 вересня 2025 року ввели проходження БЗВП для студентів у вишах, як окрему дисципліну.

Проте ті, хто претендує вперше вступити на держслужбу, службу в органах місцевого самоврядування, обійняти посади в органах прокуратури, а також інші громадяни за власним бажанням будуть проходити її у навчальних центрах Збройних сил.

Хто та як зможе стати на облік призовників без візиту до ТЦК

Цього року змінюється принцип постановки на військовий облік призовників. Це стосується військовозобов'язаних віком від 18 до 25 років, які не проходили військову службу.

На нього беруть придатних за станом здоров'я чоловіків, яким у рік постановки на військовий облік виповнюється 17 років. Втім, якщо раніше потрібно було встигнути стати на облік за 3 місяці (з січня по березень включно), то тепер термін продовжили до 31 липня.

Зазначимо, що взяття на облік призовників відбувається з внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів – "Оберіг". Стати на облік можна під час особистого візиту в районний (міський) ТЦК з наданням необхідних документів. Проте новий закон також дозволяє зробити це онлайн.

Після електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних у "Резерв+" постановка на облік відбудеться автоматично. Зауважимо, що поважні причини непроходження електронної ідентифікації через застосунок такі ж, як і для неприбуття до ТЦК за наявності підтверджувальних документів.

До їх переліку належить хвороба, перешкода стихійного характеру, проживання (перебування) на тимчасово окупованій території, а також інші обставини, які позбавляють можливості пройти ідентифікацію в "Резерв+" або особисто з'явитися до ТЦК.

Ті, хто не стане на облік призовників до 31 липня (у рік, коли йому виповнюється 17 років), братимуться лише після особистого прибуття до ТЦК. Якщо на те не було поважних причин, таким громадянам загрожують штрафи за порушення правил військового обліку від 17 000 до 25 500 гривень.

Хто може служити за контрактом та чи буде покарання за СЗЧ

На службу за контрактом осіб рядового складу приймаються ті, хто пройшов професійно-психологічний відбір і відповідає таким вимогам:

є мобілізованим рядовим з-поміж військовослужбовців базової військової служби (після базової загальновійськової підготовки);

мобілізованим резервістом чи військовозобов'язаним, який не має звання сержантського, старшинського та офіцерського складу;

особою віком від 18 років із вищою, професійною (професійно-технічною), повною або базовою середньою освітою, яка не досягла граничного віку перебування на службі та/або пройшла базову загальновійськову підготовку.

Окрема норма стосується тих, хто самовільно залишив військову частину. Закон передбачає, що, коли особа добровільно повернулася на місце служби до 1 березня 2025 року і готова її продовжити, вона фактично уникає відповідальності за свій злочин. У командирів буде три дні на поновлення такого військового на службі.