Штрафів за неоновлення даних не буде, але ТЦК каратимуть за інші правопорушення, – Істомін

Начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін підтвердив, що штрафів за неоновлення даних не буде. Це пов'язано з тим, що термін покарання за таке порушення – рік, і наразі він вже сплив.

Проте водночас є відповідальність за порушення правил військового обліку, тому деяких військовозобов'язаних і надалі можуть карати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Романа Істоміна.

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Що сказав Істомін про порушення правил військового обліку?

Насамперед варто зазначити, що 17 липня сплив річний термін після дедлайну оновлення даних. Однак це не анулює порушення, які вчинив військовозобов'язаний. Істомін пояснює, що деякі громадяни однаково не виконали вимог законодавства, тому ТЦК зможуть їх покарати.

Він заявив, що "не може уявити", щоб чоловік до 17 липня 2024 року чітко виконував усі вимоги правил військового обліку та законодавства про оборону, а потім раптом щось порушив.

Саме тому речник Полтавського обласного ТЦК переконаний, що певні порушення були, і вони не анулювались через те, що пройшов рік після 60 днів, виділених на оновлення даних. Він зазначає, що військовослужбовці ТЦК й далі зможуть діяти відповідно до законодавства та каратимуть за порушення статті 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Те, що від 17 липня 2024 року вже минув цілий рік, зовсім не означає, що анульовуються усі порушення, які громадянин здійснив протягом свого життя. Окремо – якщо чоловік протягом цього року так і не оновив свої дані,

– написав Істомін.

Він також додав, що під час мобілізації громадяни повинні мати при собі військово-облікові документи й показувати їх на вимогу поліції та військкомів.

Істомін зазначив, що за порушення правила військового обліку вони можуть отримати штраф, а військкоми діятимуть відповідно до закону, якщо людина перебуває у розшуку, не має документів, або вони виявили розбіжності між документами й даними у базі.

За словами Істоміна, подальші дії стосовно таких громадян будуть такі ж, як і були раніше, і є визначені постановою Кабміну №560. У зв'язку з цим, ці дії абсолютно законні.