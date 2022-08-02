Які документи потрібні науковцям та педагогам для відстрочення призову

Викладачам та науковим співробітникам 29 липня надали відтермінування від мобілізації. Проте повістку їм все ж можуть вручити, тож потрібно знати, які документи слід підготувати, щоб підтвердити своє право не поповнювати лави ЗСУ.

В умовах воєнного стану в Україні активно працюють територіальні центри комплектування. Їхнім завданням є набір людей для ЗСУ.

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Викладачам та науковцям можуть вручити повістки

Завданням військкоматів є вручення повісток. Водночас вони можуть не володіти повною інформацією про призовника, зокрема не знати його місця роботи. Тому цілком ймовірно, що повістки можуть вручити викладачам і вченим, які, згідно з нововведеннями, не підлягають призову.

Якщо вони не планують йти добровольцями до армії, юристи рекомендують мати усі необхідні документи, які підтвердять їхнє право на відстрочку від мобілізації.

У разі отримання повістки про призов на строкову службу науковцям та педагогічним працівникам необхідно прибути на призовну ділянку та надати:

заяву про надання відстрочки на ім'я голови районної чи міської призовної комісії у двох примірниках, один з них із відміткою про реєстрацію слід залишити собі;

письмові докази, що підтверджують підстави надання відстрочки.

Керівний партнер ЮК "ВОЛХВ" Олександр Навальнєв розповів, що педагогічні працівники, основним місцем роботи яких є установи загальної середньої освіти повинні надати районному чи міському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки:

довідку зі структурного підрозділу освіти райдержадміністрації про місце роботи, посаду та завантаженість ,

про місце роботи, посаду та завантаженість копію документа про освіту та спеціальність.

Своєю чергою, ті, хто має перший науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора мистецтв чи доктора наук, повинні подати:

відповідний документ про отриманий ступінь,

довідку від установи щодо роботи за посадою відповідно до групи спеціальностей галузі знань, за якою мають науковий ступінь.

Також слід зазначити, що науковці чи педагогічні працівники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати до районних чи міських територіальних центрів комплектування та соцпідтримки документи, що підтверджують їхнє право на відстрочку,

– зазначив Навальнєв.

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Змушувати до мобілізації не мають права

Адвокатка АО Legal Strategi Віолета Монастирська зауважила, що педагогу чи науковцю, який працює в університеті та отримав повістку, потрібно взяти довідку з місця роботи, за умови праці не менше ніж на 0,75 ставки, та з'явитися з нею до територіального центру комплектування.

"Після перевірки всіх даних у ТЦК буде видно, що ви дійсно маєте право на відстрочку. Наполягати чи змушувати до призову педагога, чи наукового працівника за наявності всіх відповідних підтверджувальних документів у ТЦК не мають права, згідно із законом", – наголосила Монастирська.

Якщо отримати потрібну довідку з місця роботи швидко не вдається, слід використовувати дані з трудової книжки. Вони можуть бути в електронному кабінеті Пенсійного Фонду України у розділі "електронна трудова книжка".

У разі, якщо у військкоматі, попри всі надані документи, наполягають на мобілізації викладача чи наукового співробітника, юристи радять звернутися до вищого військового керівництва чи суду.

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