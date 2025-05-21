Хто з українців першочергово підлягає мобілізації в червні 2025: повний перелік

Дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили до 6 серпня 2025 року. Упродовж цього періоду військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають призову на службу до Збройних Сил України.

Про те, кого з українців можуть мобілізувати першочергово, та що варто знати – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Хто наразі підлягає мобілізації

У червні 2025 року в Україні порядок призову залишається незмінним. До лав ЗСУ мобілізують чоловіків віком від 25 до 60 років, незалежно від наявності військового досвіду, за умови, що вони:

не мають законної підстави для відстрочки;

не перебувають у списках заброньованих працівників підприємств, установ чи організацій;

визнані придатними до служби за результатами військово-лікарської комісії (ВЛК).

Юнаки віком від 18 до 25 років можуть долучитися до армії лише добровільно – після підписання контракту.

Водночас у військовому керівництві неодноразово наголошували: пріоритет при укомплектуванні підрозділів надається людям із бойовим досвідом (зокрема штурмовикам, артилеристам) та фахівцям зі специфічними або дефіцитними спеціальностями.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом уряд не планує суттєвих змін щодо критеріїв і підходів бронювання. За його словами, спільно з військовими уряд слідкує за тим, як відбувається бронювання, кого саме бронюють та в яких галузях.