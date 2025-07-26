ТЦК та СП на Полтавщині розосередили після нещодавнього обстрілу: чи вплинуло це на мобілізацію

Після російських обстрілів усі підрозділи ТЦК та СП на Полтавщині були оперативно переміщені до нових локацій і розосереджені. Затримки у роботі центрів були, однак не критичні.

Про це повідомив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в ефірі Українського радіо "Полтава". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Як наразі працюють ТЦК та СП на Полтавщині?

За його словами, тимчасові труднощі в роботі центрів були пов’язані лише з логістикою переїзду, втім, ситуація залишалася контрольованою. Підрозділи розосередили. Наприклад, прийом військових пенсіонерів ведуть в одному місці, проходження ВЛК — в іншому.

Різні служби працюють в різних будівлях, і це зумовлює певні незручності, але критичного нічого немає. Працюємо у штатному режимі над комплектуванням Сил оборони, насамперед, і, звісно, над соціальною підтримкою родин військовослужбовців, ветеранів,

– зазначив Істомін.

За його словами, в обласному ТЦК зберігали особові справи ветеранів та пенсіонерів, але вони не були пошкоджені. Більшість інформації про призовників і військовозобов’язаних уже переведена в цифровий формат, що мінімізує ризик її втрати.

Істомін також вважає, що удари по ТЦК є спробою зірвати мобілізаційні процеси або влаштувати теракти проти персоналу чи цивільних. Унаслідок обстрілу Полтавського ТЦК загинули двоє випадкових перехожих і дві цивільні співробітниці, які згодом померли в лікарні.

Крім того, речник не виключає, що атаки мають і інформаційну мету дестабілізувати суспільство, викликавши ще більшу хвилю недовіри до системи ТЦК, яка й без того часто критикується.