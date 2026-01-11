Мобілізація в Україні: які зміни відбулися у 2026 році
- У 2026 році основні зміни в мобілізації в Україні включають отримання відстрочки онлайн та використання Резерв ID замість паперових довідок.
- Через додаток Резерв+ можна сплатити штрафи за порушення правил військового обліку.
У 2025 році процеси мобілізації в Україні значно спростилися. Черг на оформлення відстрочок у ТЦК більше немає, а додаток Резерв+ отримав нові функції.
Більшість процедур перевели в онлайн, щоб зменшити навантаження на ТЦК та зробити мобілізацію швидшою і прозорішою. Про це розповіли у Міноборони в коментарі "РБК-Україна", передає 24 Канал.
Що змінилося в мобілізації у 2026 році?
Основні зміни у процесі мобілізації, що залишаються актуальними у 2026 році, охоплюють:
- отримання відстрочки від мобілізації онлайн. Більшість відстрочок оформлюються та продовжуються автоматично через Резерв+. ТЦК більше не приймає паперові заяви. Для тих, хто не користується смартфоном, можна подати документи у ЦНАП.
- Резерв ID замість паперових довідок. Відтепер основним документом військовозобов'язаного є Резерв ID у додатку. Для тих, хто хоче, доступна друкована версія через додаток, портал Дія або ЦНАП. Окрім того, Резерв ID тепер містить фото власника. Фото в документі в Резерв+ спрощує та пришвидшує перевірку. Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і документ із фото.
- оплата штрафів онлайн. Через Резерв+ можна сплатити штрафи за порушення правил військового обліку з 50% знижкою протягом трьох днів після розгляду заяви. Оплата закриває порушення, але не звільняє від обов'язків військового обліку.
- електронні направлення на ВЛК та електронні черги. Направлення на медкомісію та результати тепер автоматично надходять у додаток, підписані електронним підписом. Електронна черга забезпечує простий, прозорий і швидкий запис на прийом до ТЦК та СП без тривалого очікування.
Завдяки цим змінам мобілізаційні процеси стали швидшими, зручнішими та безпечнішими для громадян.
Нагадаємо, що днями у мережі поширилася інформація, що, буцімто, ТЦК більше не стоятимуть та блокпостах і не зупинятимуть людей на вулицях. Мовляв, цей процес тепер автоматизований. Камери будуть зчитувати номери автівок. Якщо власник фігурує в базі "Оберіг", то про це надходитиме сигнал до найближчого патруля. У Міноборони спростували повідомлення у мережі.
До слов, з 1 січня 2026 року в Україні запрацювали нові правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Бронювати можна лише тих, хто має зарплату не менше 21 617 гривень на місяць.