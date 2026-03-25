Міноборони працює над комплексною реформою мобілізації: що має змінитися

Міноборони впроваджує цифрові рішення для реформування мобілізації, мовиться зокрема про автоматичне продовження відстрочок через застосунок Резерв+. Це частина комплексних змін, які мають спростити процедури й підвищити евективність системи.

Про це повідомив Міністр оборони України Михайло Федоров.

Що незабаром зміниться у мобілізації?

Першим масштабним кроком у реформі мобілізації від Міноборони стала автоматизація проводження відстрочок через додаток Резерв+. Нині 90% відстрочок продовжуються автоматично. Тоді як раніше цей процес міг тривати тижнями й вимагав чималої кількості документів та особистих відвідувань територіальних центрів комплектування.

Тепер система сама опрацьовує необхідні дані через державні ресурси та ухвалює рішення про продовження відстрочки вже без особистої участі людини. Результат одразу приходить у застосунок.

Михайло Федоров зауважив, що цифровізація є частиною ширших змін у сфері мобілізації.

Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни,

– резюмував міністр оборони.



