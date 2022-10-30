Якими є терміни військової служби в Україні

В Україні триває загальна мобілізація населення, військовозобов'язаними є чоловіки віком від 18 до 60 років. Термін служби залежить від посади та освіти військовослужбовця.

Скільки служать контрактники та призовники. Про це детальніше розповідає 24 канал.

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Терміни військової служби в Україні

Загальний термін військової служби для матросів і солдатів, сержантів та старшин, що воюють у ЗСУ чи інших військових формуваннях – до 18 місяців. Натомість для тих, хто має ступінь вищої освіти магістра – до 12 місяців.

Терміни служіння за контрактом

Особи рядового складу – 3 роки.

Сержанти та старшини – від 3 до 5 років.

Курсанти військових вишів та військових навчальних підрозділів вишів – час навчання у виші чи підрозділі вишу.

Офіцерський склад, що служить за контрактом:

громадяни, які отримали відповідне звання після повного проходження курсу військового вишколу за програмою підготовки офіцерів запасу – від 2 до 5 років;

решта громадян – від 1 до 5 років.

Варто зазначити, що контрактники можуть продовжити термін військової служби:

військові, що служать на посадах рядового складу – на 3 роки;

військовослужбовці на посадах старшинського та сержантського складу – від 3 до 5 років;

офіцерський склад – від 5 до 10 років.

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Особи офіцерського складу, які служать за призовом – до 18 місяців.

Військовослужбовці, що служать за призовом під час мобілізації або в особливий період – до його повного завершення чи оголошення про демобілізацію.

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Чи можуть мобілізувати студентів

Загальна мобілізація в Україні не передбачає примусовий призов студентів. Однак є декілька нюансів, які варто знати.

Перший. Студенти можуть добровільно вступати у лави Збройних Сил України. Це передбачено українським законодавством.

Другий. Стосується студентів, що закінчили бакалаврат і планують вступати на магістратуру. У період, поки студент не почав офіційно навчатися на магістратурі, він може бути мобілізований, адже формально він не є здобувачем освіти.

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