З якими діагнозами чоловіків не можуть мобілізувати

Дуже часто підставою для виключення чоловіка з військового обліку є саме ступінь важкості хвороби, а не наявність самого діагнозу. Зазвичай ВЛК має право ухвалити рішення в індивідуальному порядку.

Відповідно до нового законодавства, за підсумками ВЛК чоловіки можуть бути визнані: повністю придатними до служби, придатними для служби у тилу, придатними для виконання конкретних завдань. Також вони можуть бути визнані тимчасово непридатними (потребують лікування, відпустки або звільнення), непридатними з переоглядом через 6−12 місяців, непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи можуть мобілізувати людину з III групою інвалідності: юристи відповіли

Який діагноз є підставою для виключення з війського обліку

Деякі форми тіє чи іншої хвороби дають підстави для виключення чоловіка з військового обліку. Серед них:

Туберкульоз і вірусні гепатити

Хворого виключають з військового обліку, якщо у нього активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та/або розпадом легеневої тканини, а також якщо є активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації.

Вірусні гепатити В15-В19 усіх хронічних форм при важкому перебігу дають право на виключення з військового обліку. Втім, якщо порушення функцій помірної форми або порушень нема – людину визнають обмежено придатною або придатною.

ВІЛ

Вірус імунодефіциту людини при четвертій стадії звільняє від мобілізації. Водночас з першою – третьою стадією і безсимптомним носійством ВІЛ військовозобов'язаного визначають обмежено придатним у воєнний час.

Онкологія

За наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування людину знімають з обліку. Але при станах після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; раку нижньої губи, раку шкіри – придатність визначається індивідуально.

Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин (С81-С96) тощо, якщо це прогресуюча форма зі значними змінами у крові, тоді людину знімають з військового обліку.

Доброякісні новоутворення всіх локалізацій звільняють від мобілізації тільки, якщо є значні порушення функцій.

Хвороби крові і кровотворних органів

Якщо внаслідок прогресуючих форм хвороб крові і кровотворних органів (анемії, геморагічних станів тощо) відбулися порушення, то людину не призвуть в армію.

Хвороби щитоподібної залози

Чоловіка виключать з обліку, якщо він має хвороби щитоподібної залози (цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози) у разі, якщо вона призвела до значних порушень функцій.

Розлади психіки та поведінки

При різко виражених стійких симптомах розладу психіки людину знімають з обліку. Також людину можуть звільнити від мобілізації, якщо у неї спостерігають стійкі розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин. З обліку знімають при шизофренії, шизотипових та маячних розладах, а також при важкій формі розумової відсталості.

Хвороби нервової системи

З обліку знімуть хворих, які мають значні порушення внаслідок запальних хвороб центральної нервової системи (усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес).

Також мобілізації не підлягають люди з дегенеративними хворобами, церебральному паралічі, паралітичному синдромі, хворобі Паркінсона, розсіяному склерозі, усіх видах дистоній, дитячому церебральному паралічі, якщо ці хвороби прогресуючі і призвели до порушення функцій.

Епілепсія із частими нападами звільняє зі служби, а при рідкісних нападах придатність визначається індивідуально.

Хвороби ока та придаткового апарату

Якщо є зниження зору, а також явно виражені ознаки хвороб склери, рогівки (рубці та помутніння, дегенеративні захворювання), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (усі види катаракти), судинної оболонки, хвороби скловидного тіла та очного яблука, невриту зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів, то людину знімають з обліку. Якщо прояви на одному оці, або хвороба не прогресує, то можуть визнати придатною.

При відшаруванні та розриві сітківки на обох очам людину виключають з обліку, якщо на одному оці – то визнають обмежено придатною.

При далекозайденій глаукомі на обох очах і подальших стадіях на обох очах людей визнають непридатними до служби.

Також з обліку знімають при стійкому паралічу рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії, а ще – короткозорості або далекозорості будь-якого ока в одному із меридіанів більше 12,0 діоптрій. Мобілізації не підлягають і люди, у яких гострота зору одного ока нижче 0,1.

Стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота, а також двобічне тяжке і глибоке (3 – 4 ступеня) порушення слухової функції; глухота на одне вухо та тяжка приглухуватість на друге; двобічна прогресуюча тяжка приглухуватість – дають право на звільнення від військової служби.

Хвороби системи кровообігу

Люди із серцевою недостатністю II-Б-III стадії (хронічна ішемічна хвороба серця, атеросклеротична хвороба серця, аневризма серця, коронарної артерії тощо) не підлягають мобілізації, а із серцевою недостатністю II-А стадії можуть бути обмежено придатними під час дії воєнного стану.

Від мобілізації звільняються люди з гіпертонічною хворобою III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней, а також зі значними порушеннями кровообігу та функцій.

Хвороби органів дихання

Непридатними до військової служби визнають людей із діагнозом: стенози гортані; парези і паралічі гортані зі значним порушенням функції голосоутворення та дихання; тяжкою формою спастичної дисфонії.

Якщо у людини важка форма хронічної хвороби легень (гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, хронічні пневмоніти тощо), то її звільнять від мобілізації. Також на службу не можуть призвати людину з тяжкою персистуючою бронхіальною астмою.

Хвороби органів травлення

Щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), включаючи аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій дають право на звільнення від мобілізації. А також, якщо у людини тяжка форма хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки, езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, хвороби апендикса тощо.

Людину не заберуть в армію при тяжких формах виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, які призвели до значних порушень.

Якщо у військовозобов'язаного алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність, хронічні гепатити, фіброз та цироз, хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози і ці хвороби значно порушили функції організму, то його не мобілізують.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Важка форма атопічного дерматиту та поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз, а також універсальний псоріаз звільнять від служби в армії. Важкий перебіг вітиліго теж може стати підставою для звільнення від мобілізації.

Хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини

Хворі на артрит, васкуліт, ревматоїдний бурсит, артроз, остеопатію та ряд подібних недуг, які мають значні порушення функцій організму, не можуть бути мобілізовані.

Також мобілізувати не можуть людей, у яких є деформації пальців кисті та стопи, які порушують їхні функції. До цього списку також входять особи з ампутаціями кінцівок.

Якщо у людини кіфоз і лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків у важкій формі і в наслідок хвороби порушились функції організму, то її не заберуть в армію.

Хвороби сечостатевої системи

Від служби звільняють хворих з нирковою недостатністю (ХХН IV-V стадії), але якщо порушення функцій помірні, то вони підлягають мобілізації. Аналогічна ситуація з сечокам'яною хворобою, циститом, аденомою і хворобою сечового міхура.

Вроджені аномалії та травми

Мобілізації не підлягають люди з вродженими вадами розвитку нервової системи і кровообігу, вродженими вадами розвитку ока, вуха, обличчя та шиї, якщо ці хвороби призвели до явних порушень в організмі.

Від служби звільняються люди після важких травм і переломів черепа, хребта та інших кісток.

До слова, непридатним до військової служби можуть визнати людей на підставі й інших діагнозів, якщо ті спричинили непоправні наслідки для організму.