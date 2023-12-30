Чи буде мобілізація людей з інвалідністю III групи: що передбачає новий законопроєкт

Верховна Рада опублікувала проєкт закону про внесення змін, які стосуються мобілізації. У поточному документі вказано, що призову не підлягають громадяни з усіма групами інвалідності. Втім, нардепи пропонують скасувати відстрочку для деяких категорій чоловіків, зокрема і для осіб з інвалідністю III групи.

Увечері 25 грудня у Раді зареєстрували новий законопроєкт про мобілізацію і проходження військової служби. Водночас було зареєстровано окремий законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення.

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Що відомо про мобілізацію людей з інвалідністю

У разі схвалення законопроєкту про мобілізацію, ймовірно, на фронт можуть потрапити українці з III групою інвалідності.

У редакції документа, який діє зараз, вказано, що мобілізації не підлягають громадяни з усіма групами інвалідності.

Однак новий урядовий законопроєкт передбачає, що мобілізації не підлягатимуть лише особи І та II груп. Про людей з інвалідністю, які належать до III групи, нічого не вказано.

Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ регулює придатність до служби. Останні зміни до документа були внесені ще у серпні 2023 року. Ще тоді перелік хвороб, за якими людину могли визнати непридатною до проходження військової служби, було суттєво зменшено.

Втім, за допомогою нового законопроєкта, зараз прагнуть скасувати статус обмежено придатних і змусити всіх чоловіків, зокрема й осіб з інвалідністю III групи, ще раз пройти ВЛК.

Відомо, що присвоєння інвалідності III групи передбачає наявність в особи таких обмежень:

здатність орієнтуватися в просторі лише із застосуванням додаткових засобів;

самообслуговування із застосуванням допоміжних засобів;

труднощі під час пересування без допомоги;

втрата можливості виконувати трудову діяльність на 25%;

можливість отримання освіти тільки в домашніх умовах або з тьютором на інклюзії;

нездатність контролювати свою поведінку без сторонньої допомоги;

труднощі під час отримання професії;

проблеми в спілкуванні, що полягають у зниженій інтенсивності й швидкості обміну інформацією.

Однак, законопроєкт, у якому пропонують скасувати відстрочки для людей з інвалідністю III групи, поки лише зареєстрований у парламенті. Перед його ухваленням можливі правки.

Новий законопроєкт про мобілізацію: що відомо