Мобілізація в Україні: чи можна не з'явитися за повісткою через хворобу

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим військовозобов'язаним чоловікам можуть вручити повістку та призвати на службу.

Зауважимо, що у випадку, якщо громадянину вручили повістку, він повинен з'явитися до ТЦК та СП у зазначену дату. Про це повідомляє 24 Канал.

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Чи можна не з'явитися до ТЦК через хворобу

Згідно з українським законодавством, є певні поважні причини, коли військовозобов'язаний громадянин може не з'являтися до ТЦК після отримання повістки. Основною з них є хвороба. Проте захворювання повинно бути офіційно задокументоване та підтверджене довідками з медичних установ.

Зазначимо, що поважними причинами неявки до військкомату також вважаються догляд за непрацездатними членами сім'ї, перешкода стихійного характеру та інші обставини, які можуть бути визнані поважними судом або ТЦК.

Водночас у разі неявки за повісткою до територіального центру комплектування без поважних причин військовозобов'язаний громадянин нестиме адміністративну відповідальність. Вона передбачає накладення штрафу.

Додамо, що у випадку, якщо штраф не сплатити вчасно, виконавча служба примусово стягне суму в подвійному розмірі.