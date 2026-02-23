Європа може допомогти перевести армію з мобілізації на контракти, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Європа могла б допомогти сформувати в Україні контрактну армію. Для цього потрібне її фінансування.
Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ВВС.
Як Європа може допомогти створити контрактну армію в Україні?
Зеленський висловив вдячність партнерам за те, що Україна отримує ППО через програму PURL. Через неї Європа фінансує закупівлю зброї у США.
Водночас він додав, що внески у цю програму різняться. Деякі країни дають багато, коли інші зовсім трохи.
"А є ще й ті, хто блокує допомогу. Цим країнам достатньо було б і нічого не робити, а вони, навпаки, роблять погане. Тобто чи загалом достатньо фінансування? Ні", – пояснив Зеленський.
Президент підкреслив, що Україні треба більше зброї, оскільки вона не має паритету з Росією.
Водночас Зеленський зазначив, що Європа може допомогти вирішити і питання людей.
А коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін. Він платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують,
– каже він.
Зеленський пояснив, чому Україна не може перейти у масштабний контрнаступ
Зеленський пояснив, що Україна не може розпочати масштабний контрнаступ через значну чисельну перевагу армії Росії.
Крім того, в України немає достатньої кількості зброї. Києву потрібна міжнародна підтримка.