Кабмін вніс зміни до порядку мобілізації тих, хто доглядає хворих чи осіб з інвалідністю

Мінсоцполітики розробило постанову, яка вносить зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Вони стосуються військовозобов'язаних, які доглядають або утримують хворих чи осіб з інвалідністю.

Так, цією постановою регулюються питання відстрочки, перевірки підстав для неї, визначається перелік документів для отримання відстрочки, затверджується форма акта про встановлення факту здійснення догляду.

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Нові зміни до порядку призову

Так, згідно з постановою переглянуто документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими. Дві категорії осіб та необхідна документація для підтвердження їхнього статусу утримання або догляду були офіційно розділені.

Також зазначається, що військовозобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір'ю більше не потрібно зазначати у Заяві до ТЦК СП інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї.

Військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю І або ІІ групи, більше не потрібно встановлювати факт здійснення догляду. Причиною є те, що за законодавством дорослі діти, які мають непрацездатних батьків з інвалідністю І або ІІ групи, зобов'язані їх утримувати і мають право на відстрочку.

Окрім цього, щоб оформити Акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, військовозобов'язаному більше НЕ потрібно йти до ТЦК та СП. Акт можна буде отримати в органах місцевого самоврядування та районних державних адміністраціях