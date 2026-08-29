Зниження мобілізаційного віку до 55 років: в ОП прокоментували чутки

У публічному просторі ширились чутки щодо можливих змін у правилах мобілізації військовозобов'язаних. В Офісі Президента прояснили позицію щодо ймовірного зниження вікових меж для громадян.

Про можливі зміни у військовій сфері розповів заступник керівника ОП Павло Паліса під час спілкування з журналістами.

Чи знизять мобілізаційний вік?

За словами Паліси, в Україні поки не планують знижувати мобілізаційний вік до 55 років.

Я нічого не чув про зменшення верхньої межі мобілізаційного віку до 55 років. Наразі таких планів, наскільки мені відомо, немає,

– сказав він.

Водночас заступник голови ОП заявив, що підтримує ідею впровадження чіткого та зрозумілого терміну військової служби. За словами Паліси, над відповідним форматом влада продовжує активно працювати й зараз.

"Я прихильник контрактної армії, і до цього ми маємо поступово йти", – підкреслив Паліса.

Нагадаємо, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявляв, що у Генштабі розглядають можливість змінити підходи до мобілізації за віковим критерієм. Зокрема, нібито обговорюють обмеження призову громадян старше 50 або 55 років, за винятком військовозобов'язаних із дефіцитними та критично важливими для армії спеціальностями.