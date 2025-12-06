Мобілізація за кордоном: чи можуть вручати повістки в українських посольствах
В Україні діє чітка процедура вручення повісток під час мобілізації. Вона визначена постановою Кабміну №560 і регулює, кому, де та в який спосіб можуть вручати повістки для уточнення даних, проходження медогляду чи взяття на військовий облік.
Юрист Євген Буліменко розповів, чи можуть українцям вручати повістки в українських посольствах або консульствах за кордоном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Де та хто може вручити повістку?
За словами юриста, коло осіб, уповноважених вручати повістки, чітко визначене законодавством. Це, зокрема, представники ТЦК, місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств та працівники СБУ або розвідорганів.
Також повістки можуть надсилати рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення. Юрист наголошує, що працівники дипломатичних установ за кордоном не входять до переліку осіб, які мають право вручати повістки.
Працівники посольств і консульств не уповноважені вручати повістки. Вони взагалі не входять до переліку суб’єктів, визначених Порядком,
– каже він.
А також додає, що вручення повісток у посольствах чи консульствах особами, які мають відповідні повноваження згідно з Порядком, не заборонене. Однак на практиці це виглядає малоймовірно.
Хто в Україні підлягає мобілізації?
В Україні підлягають мобілізації військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають відстрочки від призову і придатні за станом здоров'я.
Громадяни України віком 60+ років можуть укласти річний контракт на військову службу, за умови проходження військово-лікарської комісії та відповідності певним критеріям. Така ж можливість доступна для чоловіків віком 18 – 24 роки. Юнаки можуть отримати виплату у розмірі одного мільйона гривень та певні пільги.
Відстрочка від мобілізації доступна студентам, особам з інвалідністю або тим, хто визнаний непридатним за висновком ВЛК, батькам трьох і більше неповнолітніх дітей, громадянам, які здійснюють догляд за хворими батьками тощо.