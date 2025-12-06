Мобілізація за кордоном: чи можуть вручати повістки в українських посольствах

Юрист Євген Буліменко розповів, чи можуть українцям вручати повістки в українських посольствах або консульствах за кордоном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Де та хто може вручити повістку?

За словами юриста, коло осіб, уповноважених вручати повістки, чітко визначене законодавством. Це, зокрема, представники ТЦК, місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств та працівники СБУ або розвідорганів.

Також повістки можуть надсилати рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення. Юрист наголошує, що працівники дипломатичних установ за кордоном не входять до переліку осіб, які мають право вручати повістки.

Працівники посольств і консульств не уповноважені вручати повістки. Вони взагалі не входять до переліку суб’єктів, визначених Порядком,

– каже він.

А також додає, що вручення повісток у посольствах чи консульствах особами, які мають відповідні повноваження згідно з Порядком, не заборонене. Однак на практиці це виглядає малоймовірно.

