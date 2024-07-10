В Україні сформували батальйон "Характерники", який складається із засуджених

У складі 24 бригади створили батальйон "Характерники". До його складу увійшли громадяни, які відбували покарання у в'язницях та вирішили добровільно мобілізуватись.

У 24 бригаді розповіли, що військові вже склали присягу на вірність українському народові та виголосили молитву українського націоналіста.

Зауважте Можуть зібрати приблизно 4 тисячі добровольців, – Малюська про першу хвилю мобілізації в'язнів

Що відомо про "Характерників"

Засуджені змогли мобілізуватись після ухвалення закону про запровадження умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності. Він набув чинності 19 травня 2024 року.

Новобранці нашої бригади скористались можливістю отримати другий шанс та приєднатись до виконання священного обов'язку у великій війні за Незалежність. Зазначимо, що серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей з бойовим досвідом,

– розповіли у бригаді.

Військові пояснили, що вже найближчим часом "Характерники" почнуть виконувати бойові завдання на фронті.

Батальйон "Характерники" склав присягу / фото 24 бригади

Варто зауважити, що в Україні батальйон налічує орієнтовно 400 – 800 військових.

Міністр юстиції України Дмитро Малюська розповідав наприкінці червня, що з травня з в'язниць звільнились та мобілізувались 2750 чоловіків.

Також глава Мін'юсту пояснював, що загалом зможуть мобілізувати тільки орієнтовно 10 – 20 тисяч людей. Адже засудженим за важкі злочини (вбивство чи зґвалтування) мобілізуватись не можна.