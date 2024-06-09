У Мін'юсті пояснили, в яких підрозділах служитимуть українські засуджені

Майже 350 в'язнів вже звільнили відповідно до закону, який дозволяє засудженим служити в ЗСУ в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення після закінчення військової служби.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська. За словами міністра, суди повинні схвалити заявку кожного в'язня на службу.

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Чи усі ув'язнені можуть розраховувати на звільнення

Наразі судові органи уже розпочали розгляд більшості із 4300 поданих заяв. І, найімовірніше 20 тисяч засуджених, включно з особами, які перебувають у СІЗО, можуть бути мобілізовані.

Попередньо зазначали, що особи, засуджені за умисне вбивство, не матимуть права на мобілізацію. Але Малюська уточнив, що людину, засуджену за одноразове вбивство, можуть звільнити, якщо злочин не було вчинено з обтяжуючими обставинами, такими як сексуальне насильство.

У яких підрозділах зможуть служити засуджені

Також міністр повідомив, що українські засуджені, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть у штурмових підрозділах.

Наразі це будуть штурмові підрозділи. Окремі підрозділи, які складатимуться виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями,

– зазначив Малюська.

За словами Малюски, засуджені, яких мобілізували, поки що не беруть участь у бойових діях. Вони проходять підготовку.

Водночас глава Мін'юсту допустив, що у майбутньому засуджених можуть змішувати із звичайними військовослужбовцями.

Мобілізація засуджених