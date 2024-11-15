Чи мобілізують жінок, які є офіцерами запасу: що говорять адвокати

Через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, в Україні триває загальна мобілізація. На службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, водночас жінки можуть долучитися до війська за власним бажанням.

Це стосується і жінок, котрі є офіцерами запасу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал Юристи.ua.

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Чи мобілізують жінок – офіцерів запасу

Згідно з чинним законодавством, військовозобов'язані жінки мають такі ж обов'язки, як і чоловіки, та підпадають під ті самі вимоги. Однак мобілізувати їх можуть лише за власним бажанням.

Юристи наголошують, що мобілізувати до армії не можуть навіть жінок, які мають медичну чи фармацевтичну освіту. Вони стають на військовий облік, проте долучитися до ЗСУ можуть лише добровільно. Також не має обмежень щодо виїзду за кордон жінок.

Що стосується військового обліку, то жінки, як і чоловіки, зобов'язані були звернутися до ТЦК і стати на облік, або оновити дані, якщо вони є офіцерами запасу. Якщо військово-облікові дані вчасно не оновити, то жінки можуть отримати штраф.

Варто наголосити, що жінкам-добровольцям можуть відмовити у підписанні військового контракту, якщо є наступні фактори: