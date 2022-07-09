Жінки можуть бути мобілізовані на рівні з чоловіками: пояснення юристки про зміни з 1 жовтня

З 1 жовтня Міноборони почне брати на військовий облік жінок. Це стосується українок, чия спеціальність входить у затверджений перелік професій.

Закон про військовий обов'язок і військову службу говорить, що жінки в мирний час можуть бути прийняті тільки в добровільному порядку. Про це 24 каналу розповіла юристка Юридичної сотні Наталія Фещик.

Важливо Зараз потреби в мобілізації жінок нема, – Маляр

За словами експертки, якщо мова про воєнний час, тоді жінки можуть бути мобілізовані на рівні з чоловіками.

"На сьогодні в нас діє другий указ президента про мобілізацію, якщо не рахувати періоду довоєнного стану антитерористичної операції", – повідомила Наталія Фещик.

Коли ми аналізуємо ці укази, там не йде мова про гендерне розмежування – жінок та чоловіків. Там вживається єдиний термін "військовозобовʼязані особи". Тобто де-юре і сьогодні жінки мали б бути мобілізованими,

– пояснила Наталія Фещик.

Вона зазначила, що їй невідомо жодного випадку примусової мобілізації жінок. Тому сьогодні відбувається виключно добровільна мобілізація і контрактна служба військовослужбовців.

"Як це буде у наступному указі президента і як це буде після 1 жовтня, ми будемо бачити лише у наступних нормативно-правових актах", – зазначила експертка.

На її думки, за логікою та за ступенями підготовки нормативно-правових актів, навряд чи в указі президента буде розмежування на жінок та чоловіків. Скоріш за все, знову буде вжито термін "військовозобовʼязані". Інше питання, як це буде працювати на практиці.

Про мобілізацію жінок на рівні з чоловіками: дивіться відео