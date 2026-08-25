Жодної мобілізації жінок в Україні не буде, – у ЦПД спростували усі чутки

Мережею знову шириться інформація про нібито можливий призов жінок до лав Збройних Сил. Офіційні джерела запевняють, що жодних подібних кроків держава не планує, а чутки є черговою інформаційною маніпуляцією.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Реальна ситуація з призовом жінок

Коваленко запевнив, що жодна мобілізація жінок в Україні не відбувається і не відбуватиметься. За його словами, українські жінки можуть приєднуватися до лав Збройних Сил виключно за власним бажанням.

Коваленко зауважив, що російські пропагандисти зараз активно паразитують на цій темі, намагаючись розхитати суспільство. Цьому сприяють публічні висловлювання окремих експертів, які вирішили обговорювати те, чого насправді немає і не планується.

Жодна мобілізація жінок в Україні не відбувається і не буде відбуватися. Жінки йдуть у військо виключно добровільно,

– наголосив керівник ЦПД.

Нагадаємо, що лише жінок із медичною та фармацевтичною освітою автоматично ставлять на військовий облік. Але й це не означає їхнього примусового призову. Для них діють певні вимоги щодо проходження ВЛК, але сам факт перебування на обліку не забороняє виїзд за кордон.