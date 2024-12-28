"Бусифікують" на рівні з чоловіками": як пропаганда поширює фейки про мобілізацію жінок
Російська пропаганда почала масово створювати фейки про мобілізацію жінок в Україні. Цю інформацію окупанти масово поширюють на всім можливих майданчиках.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi. Також росіяни почали розсилати в месенджерах повідомлення із маніпулятивним вмістом.
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Як росіяни поширюють фейки про мобілізацію жінок в Україні
У Центрі повідомили, що впродовж останніх місяців росіяни почали проводити масові розсилки та поширювати фейки про мобілізацію жінок в Україні.
Вони поширювали свої брехливі меседжі на всіх можливих майданчиках з великими сподіваннями на бурхливу реакцію суспільства,
– зазначають у Центрі стратегічних комунікацій.
Основні меседжі, які поширюють росіяни:
- "З 1 січня в Україні почнеться тотальна мобілізація жінок";
- "Жінок на рівні з чоловіками "ламають" і кидають в буси";
- "Після військових курсів жінок обов'язково мобілізують";
- "За статистикою 9 із 10 жінок гинуть у перші хвилини бою";
- "Жінок обманом мобілізують до лав ЗСУ".
Окрім цих стандартних маніпуляцій росіяни вдалися до розсилок в месенджерах. Зокрема, одна зі співробітниць Центру отримала повідомлення із "пам'яткою" про протипоказання до служби для жінок. Джерелом "довідки" зазначали ГО "Ла Страда – Україна". Втім там спростували причетність до цієї розсилки.
Як захистити месенджер від ворожих розсилок / Фото Spravdi
У Центрі наголосили, що державні органи та служби не пишуть з проханням відкрити вкладений файл, не просять дані банівських карток, паспортну інформацію та не просять завдати собі шкоди з анонімних акаунтів, щоб уникнути мобілізації.