Офіцер розповів, як відбувається підготовка новобранців у 28 ОМБр

Упродовж 2024 року відбувалися певні зміни в українській армії, які мають покращити загальний стан справ. Особлива увага має бути звернена на базову військову підготовку людини, яка приєднується до лав Збройних Сил.

Як розповів 24 Каналу командир 9-ї механізованої роти 28-ї ОМБр, капітан Іван Яблонський, зараз БЗВП триває 45 днів. Її проводять у навчальному центрі, а не у військовій частині, хоча цю норму планують змінити.

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Як готують новобранців

Зараз в Україну відбувається пілотний проєкт, де БЗВП можна буде пройти у частині, адже тоді бригада матиме змогу навчати людей так, як вважає за потрібне. Ба більше, у 28 ОМБр для новобранців проводять додаткових 14 днів навчання на полігоні.

Це потрібно, що ми оцінили якість їхньої підготовки й дали ті знання, які будуть необхідні саме в нашій смузі відповідальності. Адже кожна ділянка фронту відрізняється в сенсі логістики, небезпеки та поведінки противника,

– наголосив Іван Яблонський.

Цивільним, які мають приєднатися до армії, варто мати елементарні основні знання. Наприклад, в навігації, орієнтуванню по місцевості. Є різні застосунки з картами, з якими можна ознайомитися. До того ж буде легше виконувати накази командира.

Важливим є вміння поводитися зі зброєю, але цього вчать під час БЗВП. Бажано, щоб людина мала любов до чистки зброї і знала про це базові речі.

Також в пригоді стануть кемпінгові навички, наприклад, як не замерзнути взимку. І, звісно, вміння копати – це корисно для будь-якого роду військ і на будь-якій посаді, бо копання – це життя.

На які посади шукають людей

Найперше бригаді потрібні піхотинці, адже в механізованому підроділі це основна ланка. Також завжди шукають дронщиків. Практика показала, що один розрахунок FPV за 3 дні знищує більше противника, ніж механізована рота піхоти за півтори місяці.

Тому ми завжди збільшуємо кількість FPV-розрахунків і розрахунків Mavic. Якщо з рекрутингом в дрони, зазвичай, проблем немає, то в піхоту трошки важче,

– зауважив капітан.

На сайті 28 механізованої бригади можна дізнатися про всі посади та отримати консультації. Також можна безпосередньо написати командиру підрозділу, до якого ви хочете потрапити.