В Україні працюють над створенням правил спілкування ТЦК з військовозобов’язаними

У Сухопутних військах ЗСУ працюють над усуненням недоліків в роботі ТЦК. Там мають створити перелік правил і політик щодо діяльності військовослужбовців ТЦК під час мобілізаційних заходів.

Таким чином в Україні намагаються уникнути "демонізації" ТЦК. Про це повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в етері "Радіо Свобода", передає 24 Канал.

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Що передбачатимуть правила

Речник зазначив, що наразі розгорнули комплекс заходів щодо виявлення та усунення недоліків, які заважають всім нам якісно проводити заходи мобілізації. Він наголосив, що це велика робота, оскільки потрібно врахувати низку факторів.

Проводиться й опитування військовослужбовців, проводяться спільні наради, до яких залучається досить широке коло осіб. І якраз одним із варіантів розв'язання цих проблем є написання такого певного набору правил і політик щодо діяльності військовослужбовців ТЦК при здійсненні мобілізаційних заходів,

– заявив він.

За його словами, це стосується, зокрема, спілкування представників ТЦК з військовозобов’язаними під час заходів оповіщення, під час проведення оформлення і так далі. Саранцев зауважив, що подібні дії потрібно здійснювати з повагою до громадян.

"Це має бути максимально дотримані правила ввічливості, певна коректна поведінка, яка має супроводжувати весь цей процес. Щоб ми могли збити весь цей негатив", – додав він, зазначивши й про правила для адвокатів, які захищають військовозобов’язаних.

Він каже, що у цьому питанні потрібно теж наводити порядок, прописувати певний набір правил, які мають бути обов’язковими до виконання обома сторонами. Спікер розповів про наявність певних ситуацій, які спричиняють конфлікти.

"Вже були попередні зустрічі з представниками Національної спілки адвокатів. Там ми виявили своє бажання зробити ці кроки, ми отримали підтримку від них і зараз ми спільно розробляємо ці правила, які дозволять нам впорядкувати цей процес", – додав він.

Віталій Саранцев також зауважив, що мобілізація є непопулярним заходом у суспільстві та в кожній країні такі заходи сприймаються негативно. На його думку, крім вищезгаданого необхідно працювати в напрямку підвищення оборонної свідомості громадян.