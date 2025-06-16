У ЗСУ пояснили, як визначаються мобілізаційні плани

Генеральний штаб пояснив, що мобілізаційні плани в Україні визначають за потребами конкретних військових частин. При цьому враховують їхні втрати, функціональне призначення, комплектність й обстановку

У командуванні Сухопутних військ підкреслили, що принцип формування мобілізаційних планів базується на реальних потребах підрозділів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відповіді управління комунікацій командування Сухопутних військ на запит "Української правди."

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Як ТЦК отримують та виконують мобілізаційні плани

Відповідні завдання формує Генштаб ЗСУ – саме він виступає вищим військово-управлінським органом у процесі мобілізації. Розподіл мобілізаційних завдань здійснюється на підставі даних із системи "Оберіг". Ця система враховує кількість військовозобов'язаних у кожному регіоні, що дозволяє формувати завдання для ТЦК з урахуванням людського ресурсу, закріпленого за певною місцевістю.

Як це працює:

• Генштаб визначає загальну потребу в особовому складі;

• Обласні ТЦК отримують мобілізаційні плани й передають їх районам;

• Районні ТЦК формують персональні списки, проводять виклики, оповіщення та вручення повісток.

Також в управлінні підкреслили: виконання мобілізаційних планів – це реалізація законодавства у сфері військового обов’язку. У разі порушень командири можуть виносити дисциплінарні стягнення. А ТЦК несуть адміністративну відповідальність за невиконання норм мобілізації (стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Нагадаємо, на початку червня Міністерство оборони України покращило процедури військово-лікарської експертизи в ЗСУ. Метою змін є спрощення документообігу та пришвидшення прийняття рішень.