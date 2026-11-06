"Мобілізацію інформаційно програли": Клименко висловився щодо Петропавлівської Борщагівки

Секретар РНБО Ігор Клименко прокоментував сутичку на Петропавлівській Борщагівці. Посадовець вважає, що Україна інформаційно програла мобілізацію.

Про це секретар РНБО розповів під час спілкування з журналістами.

Що сказав Клименко?

Ігор Клименко висловився про заворушення на Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Він розповів, що ситуація стрімко розвивалася.

За словами посадовця, на місці було багато молоді, зокрема, не мобілізаційного віку, а також діти. Інформацію поширювали дуже швидко.

І на цьому фоні з'являються такі групи, як от пані “лікарка”. Це люди, які просто заробляють кошти. Тобто пішло замовлення, вони відробляють. Такі досить добре організовані групи. Однозначно державі треба краще працювати по виявленню і попередженню таких провокацій, особливо під час війни,

– зазначив Клименко.

Секретар РНБО підкреслив, що на Петропавлівській Борщагівці були не лише місцеві жителі чи кияни. Він додав, що на місці події були 29 стрімерів.

Посадовець сказав, що Україна інформаційно програла мобілізацію.

Питання мобілізації взагалі є одним із найчутливіших. Воно швидко запалює суспільство. На жаль, інформаційно за весь цей час мобілізацію фактично програли. Хто саме? Мабуть, всі разом,

– заявив Клименко.

Він розповів, що одним із основних завдань в РНБО є аналіз та розрахунок спроможностей України. Посадовець уточнив, що йдеться про мобілізаційний, демографічний, економічний стан та потенціал.

Мають бути чіткі параметри, чіткі цифри по тому, що називають "стійкістю",

– зазначив секретар РНБО.

Він додав, що, спираючись на дані, роблять прогнози, висновки й доповіді для вищого керівництва держави.

Зазначимо, правоохоронці встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. За даними кримінальних аналітиків поліції, 27 із них безпосередньо брали участь у протиправних діях, а ще 24 – агресивно поводилися, провокували конфлікти та підбурювали людей до протистояння з правоохоронцями й нацгвардійцями.

Окрім того, Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження через події у Петропавлівській Борщагівці. Правоохоронці розслідують інцидент з бійцями Нацгвардії як перевищення військовою службовою особою влади.