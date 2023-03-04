Успішна самоліквідація під різанину: мобілізовані із Чувашії померли від передозу

Російські мобілізовані із Чувашії вирішили не чекати зустрічі із ЗСУ й ліквідуватися самостійно. Цілком ймовірно, що вони не планували такого повороту, але передозування забороненими препаратами дало саме такий результат.

Цю "сумну" історію розповідають російські телеграм-канали, повідомляє 24 Канал. Інцидент трапився ще у грудні минулого року.

Цікаво Прикордонники приземлили дрон окупанта, на який він зняв себе і позицію росіян

"Розважилися" у поїзді під різанину

16 грудня 2022 року з російського Ульяновська вирушив військовий ешелон з окупантами, які мали б відправитися на фронт в Україну. І раптом двоє мобілізованих – 32-річний Алєксандр Бурмістров та 21-річний Нікіта Данілов – вирішили, що їхати довго і далеко, тож варто якось розважитися.

Мобілізовані обрали для "веселощів" наркотики. Обоє викурили синтетичні наркотики, прийняли порошок і це все відбувалося на фоні вживання алкоголю.

Алєксандр від передозування помер одразу. Однак його тіло знайшли тільки уранці, бо всю ніч командування було зайняте сусіднім вагоном, де відбувалася різанина. Цікаво, що цей інцидент старанно приховують, тому імена заколотників та загиблих і їхня кількість невідома.

Нікіта ж упав у кому. Його вивантажили з ешелону і відправили до лікарні в Самарській області, де той помер через кілька годин.

Алєксандра поховали 22 грудня, а Нікіту через тиждень. В останнього залишилися дружина і двоє дітей, яким, мабуть, розповідатимуть, як "батько-герой" їхав "Росію захищати". Але не доїхав.

Тим часом на Харківщині окупант випадково видав свої позиції

На Харківщині прикордонники приземлили ворожий дрон, який окупанти запустили для розвідування українських позицій. Натомість у розпорядженні бійців Держприкордонслужби опинилися кадри, на яких видно і самого оператора російського дрона і ворожі позиції..

Таким чином окупант допоміг нашим воїнам у виявленні ворожих позицій.