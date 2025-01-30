Мобілізовані кияни відтепер отримуватимуть 50 тисяч гривень матеріальної допомоги від міста
За ініціативою мера Києва Віталія Кличка збільшено матеріальну допомогу від міста для мобілізованих киян до 50 тисяч гривень. Також до 3 тисяч гривень збільшено доплату від столиці медсестрам та санітарам.
Про це мер столиці повідомив на пленарному засіданні сесії Київської міської ради 30 січня.
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"Я ініціюю збільшення виплати одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян із 30 тисяч гривень до 50 тисяч гривень. Ми передбачимо ці кошти у програмі "Захисник Києва", – повідомив Віталій Кличко.
Також Київрада ухвалила рішення про підвищення суми допомоги молодшому медичному персоналу закладів охорони здоров’я столиці, які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу.
Нагадаю, вони отримують щомісячно від міста 2 тисячі гривень. Ми ж пропонуємо збільшити виплату до 3 тисяч гривень,
– зазначив Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що Київрада проголосувала за виділення з бюджету міста понад 5 мільярдів гривень на підтримку Сил оборони. Ці кошти спрямують на програму "Захисник Києва", на соціальний захист ветеранів та субвенцію до держбюджету для забезпечення заходів з оборони, повідомив під час сесії Віталій Кличко.