Підкуп зараховано: Путін "нагородив" контрактників і мобілізованих кругленькою виплатою

Російський диктатор вирішив "змотивувати" своїх загарбників на війну проти українців. Путін наказав виплатити мобілізованим та контрактникам по 195 тисяч рублів.

Президент Росії підписав відповідний указ. Згідно з ним, "мобіки" та контрактники отримають одноразову виплату – 195 тисяч рублів, тобто близько 3 тисяч доларів.

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Втім, чи виплатять російським військовим ці гроші – ще питання. Раніше мобілізовані жалілись, що їм не виплачують обіцяні винагороди. У мережі, до речі, з'явились фото путінського указу.

Путінський указ / Фото з телеграм-каналів:

Мобілізованим не платять обіцяного

Путін ще раніше обіцяв, що щомісячна допомога для мобілізованих становитиме 195 тисяч рублів. В російському уряді пропонували встановити одноразові виплати такого розміру. Однак серед мобілізованих росіян – все більше розмов, що їм не платять. Наприклад, близько сотні мобілізованих з Чувашії оголосили про протест через те, що їм не дали обіцяні гроші. Заспокоювати мітингарів традиційно прийшли силовики та "омонівці".

Крім цього, мобілізовані скаржаться на погані умови утримання та проблеми з обмундируванням.

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