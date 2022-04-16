Мобільні групи протитанкістів далі успішно знищують російську бронетехніку: потужне відео
Українські військові 52-й день боронять нашу землю від окупантів. Вони не лише відбивають ворожі атаки, а й знищують загарбників та їхню техніку.
Так, мобільні групи протитанкістів Десантно-штурмових військ похизувалися черговими здобутками. Вони успішно знищили бронетехніку російських загарбників.
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Влучний удар перетворив машину смерті на брухт
Бійці використали протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П". З його допомогою на одному з напрямів вдалося знищити чергову броньовану машину ворога. Зробили це військові з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
У ролику можна побачити, як гарно горить бойова машина ворога. Разом із нею ще й детонує боєкомплект.
Дивіться, як яскраво горить ворожа броньована машина:
Продовжуємо далі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України! Разом до перемоги! Слава ДШВ! Слава Україні!,
– наголошують хлопці.
Нагадаємо, що такого "добра" в окупантів ще досить багато. Тож ми щиро тішимося щоразу, коли нашим військовим вдається підбивати, нищити або конфісковувати ворожу техніку. Все це дозволяє врятувати безліч життів як серед наших бійців, так і мирного населення.
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