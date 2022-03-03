Мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних карток

Українські мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних сім-карт. Це зробили для того, щоб мародери, які грабують магазини, не могли використовувати викрадені картки.

Окупанти все більше вдаються до викрадення мобільних телефонів або сім-карт, оскільки зараз вони без засобів зв'язку. Тому мобільні оператори заблокували дзвінки до Росії та обмежили активацію тільки-но куплених карт.

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У Держспецзв'язку закликають українців бути обережнішими, оскільки через відсутність засобів зв'язку, загарбники можуть вдаватися до викрадення мобільних телефонів. У такому випадку громадян закликають одразу сконтактувати з оператором та повідомити про це. Тоді цю картку заблокують і окупант не зможе нею скористатися.

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