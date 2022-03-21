Мобільні підрозділи ЗСУ під Чугуєвом збили винищувач російського противника

У понеділок 21 березня мобільні підрозділи ЗСУ збили винищувач російського противника під Чугуєвом. Щоправда, ворожа техніка впала у себе "вдома".

Після того, як наші захисники підбили винищувач, він загорівся на низькій висоті й згодом впав на стороні Росії. Про це розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

До теми США і ще 12 країн підписали спільну заяву "Про нагальну необхідність модернізації ППО України"

Завдяки нашим захисникам вже кілька днів над Харковом немає російської авіації

Окрім винищувача, зранку цього ж дня у Харківському районі на території, яку тимчасово контролюють окупанти, мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російських безпілотних апарати "Орлан".

Завдяки роботі нашої протиповітряної оборони вже кілька днів над Харковом не фіксуємо авіації російського ворога,

– повідомив Синєгубов.

Втрати ворога станом на 21 березня: дивіться відео