Модель plus-size повторила легендарні образи Джіджі Хадід та Кім Кардашян
Модель з пишними формами Діана Сірокай бореться за те, щоб жінки з усього світу вчилися любити і приймати свої тіла такими, як вони є.
Діана Сірокай опублікувала в своєму Instagram фото, де повторила фото Джіджі Хадід, на якому вона позує оголеною. А також повторила образ Кім Кардашян, де вона знімалася у білому закритому купальнику.
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Модель plus-size повторила образ Джіджі Хадід
Модель plus-size повторила образ Кім Кардашян
У своєму профілі в Instagram Діана розміщує мотиваційні публікації, адресовані всім, хто ще не полюбив своє тіло. Крім фото вона часто відтворює образи популярних моделей, щоб показати, що можна виглядати привабливо з будь-якими об'ємами.