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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Модель plus-size повторила легендарні образи Джіджі Хадід та Кім Кардашян

22:01, 30 грудня 3582 Читать новость на русском
Діана Сірокай
Діана Сірокай / Фото з Instagram

Модель з пишними формами Діана Сірокай бореться за те, щоб жінки з усього світу вчилися любити і приймати свої тіла такими, як вони є.

Діана Сірокай опублікувала в своєму Instagram фото, де повторила фото Джіджі Хадід, на якому вона позує оголеною. А також повторила образ Кім Кардашян, де вона знімалася у білому закритому купальнику.

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Модель plus-size повторила образ Джіджі Хадід
Модель plus-size повторила образ Джіджі Хадід

Модель plus-size повторила образ Кім Кардашян
Модель plus-size повторила образ Кім Кардашян

У своєму профілі в Instagram Діана розміщує мотиваційні публікації, адресовані всім, хто ще не полюбив своє тіло. Крім фото вона часто відтворює образи популярних моделей, щоб показати, що можна виглядати привабливо з будь-якими об'ємами.

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Мода
Джерело: 24 Канал
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