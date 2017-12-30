Модель plus-size повторила легендарні образи Джіджі Хадід та Кім Кардашян

Модель з пишними формами Діана Сірокай бореться за те, щоб жінки з усього світу вчилися любити і приймати свої тіла такими, як вони є.

Діана Сірокай опублікувала в своєму Instagram фото, де повторила фото Джіджі Хадід, на якому вона позує оголеною. А також повторила образ Кім Кардашян, де вона знімалася у білому закритому купальнику.

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Модель plus-size повторила образ Джіджі Хадід



Модель plus-size повторила образ Кім Кардашян

У своєму профілі в Instagram Діана розміщує мотиваційні публікації, адресовані всім, хто ще не полюбив своє тіло. Крім фото вона часто відтворює образи популярних моделей, щоб показати, що можна виглядати привабливо з будь-якими об'ємами.

Допис, поширений DIANA SIROKAI (@dianasirokai) 5 Жов 2017 р. о 5:10 PDT

Допис, поширений DIANA SIROKAI (@dianasirokai) 26 Лип 2017 р. о 1:39 PDT