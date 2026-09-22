Як повідомляє видання Defence Express та французький портал Opex24, ще у січні 2025 року Єврокомісія запустила спеціальний проєкт ESOCA для пошуку рішень у сфері важкої авіації. Після півтора року досліджень фахівці дійшли висновку, що найшвидшим варіантом є вкладення 20 мільйонів євро в українські борти. Цю ініціативу вже підтримала група держав, серед яких Німеччина, Франція, Італія та Польща.

Чому відмовилися від інших варіантів

Який конкретно варіант вибрати, країни-учасники ЄС планують вирішити під час "Стратегічних транспортних днів", які мають відбутися в Брюсселі 21 – 22 жовтня 2026 року.

Окрім "Русланів", раніше європейський концерн Airbus пропонував використовувати для військових потреб свої транспортники A300-600ST Beluga. Проте ці спроби виявилися суто експериментальними, і на початку 2025 року проєкт згорнули через відсутність економічної вигоди.

Іншим варіантом було залучення американських та британських літаків C-17, але покладатися виключно на союзників у довгостроковій перспективі європейці вважають ненадійним рішенням.

Зараз можливості Європи щодо перекидання важкої техніки залишаються вразливими. Багато країн залежать від контракту SALIS, який дозволяє використовувати гігантські українські "Руслани" вантажопідйомністю до 120 тонн. Однак термін дії цієї угоди спливає на початку 2030-х років, а наявні флоти партнерів поступово зношуються.

Саме це змусило Європейський Союз терміново шукати варіанти, які дозволять не залишитися без можливостей стратегічних повітряних перевезень… Модернізація українських літаків могла б дати європейським країнам необхідний час і забезпечити перехідний період,

– зауважують експерти.

Нагадаємо, що Україна має потенціал для створення потужного логістичного авіахабу. Найбільш безпечним майданчиком для розгортання транспортної авіації наразі є львівський аеропорт. Відкриття додаткових стоянок для вантажних літаків може зайняти близько півтора року та дозволить перетягнути значну частину логістики з польського Жешува.