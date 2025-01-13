Іноземні компанії зможуть модернізовувати військову техніку в Україні: як це буде відбуватись

Відтепер іноземні компанії зможуть залучатися до модернізації військової техніки для ЗСУ. Відповідне рішення ухвалив Кабмін за ініціативи Міністерства оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу оборонного відомства України.

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Україна залучатиме іноземних партнерів до модернізації оборонної техніки

В Міноборони вказали, що документ вносить зміни до Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції.

Відтак, оновлений механізм тепер поширюється на зовнішньоекономічні контракти з оборонних закупівель і встановлює чіткі умови співпраці з іноземними партнерами.

Іноземні компанії зможуть долучатися до розробки та модернізації озброєння за наявності спеціальних дозволів на передачу військових технологій та експорт відповідних товарів і послуг. Особлива увага приділяється модернізації повітряних суден державної авіації, їхніх компонентів та обладнання, а також кораблів,

– сказав заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко.

У постанові детально прописано:

порядок передачі техніки для модернізації;

вимоги до підтримання її справності;

питання навчання персоналу та контролю якості.

В оборонному відомстві зазначають, що модернізація застарілої техніки суттєво підвищить її ефективність через застосування передових західних технологій. Така ініціатива відкриває перспективи для іноземних партнерів у створенні спільних високотехнологічних проєктів з дотриманням міжнародних стандартів та принципів прозорої співпраці.

Крім цього, врегульовано розподіл прав інтелектуальної власності та порядок передачі створеної науково-технічної продукції.

"Нововведення дозволять забезпечити потреби в розробці нових зразків та модернізації існуючого озброєння, військової та спеціальної техніки. Це сприятиме посиленню обороноздатності України в умовах протидії російській агресії", – вказав начальник Державного науково-дослідного інституту авіації полковник Владислав Шостак.