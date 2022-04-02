Модернізована російська техніка закінчилася, – військовий експерт

У росіян, ймовірно, проблеми з військовою технікою. Їм доводиться "звертатися по допомогу" ще до радянської.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що назбирати людський ресурс та техніку – велика проблема для Росії.

Зверніть увагу На Сході ЗСУ за день відбили 2 ворожі атаки: знищені близько 80 окупантів

Росія не здатна оперативно назбирати великий резерв

"Судячи з усього, та техніка, про яку рапортував Шойгу (що 71% модернізованої новітньої техніки) – закінчилася. Тепер вони змушені знімати з довгострокового зберігання ще радянську техніку, яка там стоїть вже 40, а може й 50 років", – сказав Жданов.

Військовий експерт зауважив, росіяни досі не почали так звану другу хвилю наступу – це показник того, що Росія не здатна на сьогодні оперативно назбирати такий великий резерв, який міг би вплинути на загальний хід бойових дій в Україні.

"Призов нам сильно не загрожує, тому що це цивільні молоді хлопці, які стануть солдатами через декілька місяців, не раніше. Ми їх не будемо стільки чекати", – пояснив військовий експерт.

Олег Жданов про техніку окупантів: дивіться відео