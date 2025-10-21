Збивати – дорого: офіцер ЗСУ назвав 3 найкращі способи боротьби з модернізованими КАБами
- Росія модернізовує свої авіабомби. Вже була інформація, що вони можуть летіти на понад 150 кілометрів.
- Майор ЗСУ Андрій Ткачук назвав 3 способи, як боротися з російськими КАБами.
Росія почала атакувати Україну реактивними КАБами. Це – неприємна загроза. Але є певні варіанти, як проти неї боротися.
Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук. За його словами, модернізовані російські КАБи – це серйозна проблема. Нещодавно була інформація про те, що вони можуть летіти на 150 кілометрів.
Як боротися проти модернізованих російських КАБів?
Як наголосив Ткачук, Україна не може збивати модернізовані КАБи з наявних систем Patriot чи Iris-T. На жаль, це буде занадто дорого.
Попри це, є 3 варіанти, як боротися проти модернізованих російських КАБів. Але й тут є свої нюанси. Багато що залежить від далекобійної зброї.
Насамперед потрібно знищувати російські літаки, які запускають КАБи. Також важливо бити по російських аеродромах, які розташовані найближче до України. Окрім цього, варто завдавати ударів по підприємствах, де модернізують ці авіабомби.
Свого часу ми збивали російські "сушки", які падали ефективно. Для цього потрібно посилити кількісно арсенал Patriot. Новини про 27 Patriot, які лунають не перший місяць, є дуже позитивними. Дуже добре, якби це таки передали,
– сказав Ткачук.
Що відомо про російські модернізовані КАБи?
- 20 жовтня російські окупанти вперше за час повномасштабної війни вдарили по Полтавській області КАБами. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
- 16 жовтня ворог вгатив КАБами по Миколаєву. Авіабомба пролетіла близько 150 кілометрів.
- Що відомо про гібрид ракети і КАБа під назвою "Гром-Е1" – читайте в матеріалі 24 Каналу.