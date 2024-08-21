Важливий прецедент: для чого насправді Моді їде до України

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Це буде перший візит Моді до нашої держави після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Ця поїздка одразу з кількох причин вигідна для прем'єра Індії. Візит до України може суттєво йому допомогти на різних рівнях. Детальніше про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.

Дивіться також Моді погодився бути "поштовим голубом" між Зеленським і Путіним, – Bloomberg

Чому Моді вигідно їхати до України

Нарендра Моді, який не так давно був у Москві, вже днями приїде до України. Якщо точніше, то візит Моді запланований на 23 серпня – День державного прапора України.

Безумовно, це етапний та справді важливий з кількох причин. По-перше, Індія – це найбільша демократія у світі. Парадокс у тому, що найбільша демократія має непогані економічні зв'язки з Росією. По-друге, Індія змагається за лідерство на Глобальному Півдні, наприклад, з Китаєм,

– зауважив Ігор Рейтерович.

З цієї причини мати такого союзника як Індія було б дуже вигідно. До Індії значна кількість країн прислухається. Та й зрештою масштаби цієї країни не дозволять її ігнорувати, якщо вона справді стане на бік України.

"Я не виключаю, що для того ж Моді візит для України може трохи покращити його імідж, який отримав кілька відчутних ударів під час візиту до Росії. У багатьох західних медіа про Моді згадували як про людину, яка обіймається з тим, у кого на руках кров українських дітей", – наголосив політолог.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Індії прибув до Москви у той же день, коли Росія обстріляла дитячу лікарню "Охматдит". Президент України Володимир Зеленський тоді розкритикував дії Моді. За його словами бачити, як бачити, як лідер найбільшої у світі демократії обіймає в Москві "найкривавішого злочинця у світі в такий день" є величезним розчарування і руйнівним ударом по мирних зусиллях.

Цікаво, що після того Індія викликала українського посла через невдоволення таким висловом Зеленського.

"Чому для нас ще важливий приїзд Моді. Тому що Індія насправді може стати прецедентом. На відміну від Китаю на рівні офіційних заяв Індія зробила дві важливі речі: прислала делегацію на Саміт миру, а сам Моді у Москві говорив неприємні речі для Путіна", – зазначив Рейтерович.

Зокрема, Моді заявив, що війну не можна виграти на полі бою – і це було спрямовано на Росію, а також нагадав Владіміру Путіну, що мир має бути справедливим та з урахуванням територіальної цілісності й державного суверенітету.

"Навіть такі великою мірою декларативні заяви ми можемо використати "по повній програмі"", – додав політолог.

Росія не може відмовитись від співпраці з Індією

Варто зауважити, що навіть якщо Моді видасть низку заяв про підтримку територіальної цілісності України, миру між Києвом та Москвою, навіть про повернення кордонів 1991 року – це не надто змінить економічні відносини між Індією та Росією.

Росія зараз у залежному стані. Вона може щось покричати у своїх медіа, але навряд чи відмовиться від своїх зв'язків з Індією. Натомість Моді все більше намагається торувати собі шлях до європейських ринків. Думаю, Моді є дуже розумною людиною і розуміє просту аксіому, про яку ЄС неодноразово говорив: будь-яке поглиблення відносин з ними можливе лише після завершення російсько-української війни. Тож треба докладати до цього зусиль,

– пояснив Рейтерович.

Це ще раз підкреслює, що Індія може отримати вагомі політичні дивіденди. Тобто Моді зможе на офіційному рівні говорити усе, що хоче (те, що не подобається Кремлю), але продовжить торгувати з Росією, адже безліч товарів вони купують за безцінь.