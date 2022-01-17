У Могадішо прогримів вибух: речник прем'єра отримав поранення

У столиці Сомалі 16 січня прогримів потужний вибух. У результаті інциденту постраждав прессекретар прем'єр-міністра.

Вибух трапився в північній частині Могадішо. Там розташовані готелі та торговельні центри.

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У Могадішо прогримів вибух

У столиці Сомалі – місті Могадішо – 16 січня стався вибух. Він прогримів на жвавому перехресті поблизу президентського палацу.

Офіційний представник уряду Сомалі був поранений в результаті вибуху,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що поранення отримав прессекретар прем'єр-міністра. Однак деталей про його травми не називають.



Поранення отримав речник прем'єра / Фото Morad News

Вибух влаштував терорист-смертник

За попередньою інформацією, вибух влаштував терорист-смертник. Він атакував автомобіль, в якому перебував речник прем'єра Сомалі. Терорист сидів за кермом начиненої вибухівкою машини.

За інформацією видання, є жертви серед мирного населення, а також руйнування.

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У Могадішо 25 листопада 2021 року стався потужний вибух. Руйнувань зазнала місцева школа і госпіталь.

Тоді у результаті інциденту загинули щонайменше 8 людей. Крім того, ще 23 людини, серед яких було багато школярів, отримали поранення.

Вибуху Могадішо: дивіться карту

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