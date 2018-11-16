Могли взяти двох дворняг з Підмосков'я, – Турчинов про псевдовибори на Донбасі
Москва намагається бездарно приховати окупацію частини українського Донбасу за організованими нею фейковими виборами.
Про це сказав секретар Ради Національної безпеки України Олександр Турчинов.
За його словами, це все одно, що намагатися сховати слона за граблями, які щойно вдарили йому по хоботу.
Виходячи з того, що фейкові вибори на окупованій території проводило військово-політичне керівництво РФ із заздалегідь відомим результатом, то з тим саме успіхом вони могли б обрати очільниками фейкових республік двох дворняг з Підмосков'я. Причому для окупованих територій це був би не найгірший формат, адже вони могли б голосно гавкати, але принаймні не грабували б українців, які перебувають під російською окупацією,
– заявив Турчинов.
"Заява Путіна про необхідність ведення Україною переговорів з кремлівськими маріонетками, яких призначили "керувати" квазіреспубліками – це його нав'язлива та схиблена ідея, яку він безрезультатно намагається проштовхувати ще з 2014 року, і яку ніколи не сприйме наша держава та весь цивілізований світ", – наголосив секретар РНБО.
Турчинов нагадав, що є тільки один шлях виконання Мінських угод, про які постійно згадує Путін, – припинення військової агресії та звільнення української території від окупаційних військ та російської зброї.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, попри переконливу "перемогу" на "виборах" (60,85% голосів), новим ватажком окупованої Донеччини стане не Денис Пушилін, а "прем'єр-міністр" псевдореспубліки, ставленик Кремля Олександр Ананченко.