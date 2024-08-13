Може перебувати в повітрі майже добу: в Ірані презентували новітній дрон Mohajer-10

Іран представив свій новітній безпілотник Mohajer-10. Його дальність польоту складає до 2000 кілометрів.

БпЛА було представлено на виставці озброєння "Армія-2024" у Москві. Нагадаємо, що вперше Mohajer-10 продемонстрували ще в 2023 році.

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Що відомо про Mohajer-10

За інформацією від іранських ЗМІ, дальність польоту Mohajer-10 становить 2000 кілометрів, а тривалість – до 24 годин. На собі він може переносити до 300 кілограмів, що вдвічі більше ніж у його попередника Mohajer-6.

Водночас у Reuters зазначили, що безпілотник представили на тлі очікування удару Ірану на Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії в Тегерані 31 липня.

Раніше посадовці США звинувачували Іран у постачанні дронів Росії, зокрема, Mohajer-10 та Mohajer-6, які Москва використовувала у війні проти України.

До слова, у Defense Express повідомили, що ймовірно, Іран готується передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360 і Ababil. Можливо, Росія та Іран підписали відповідний контракт ще 13 грудня 2023 року.