Комахи, що переносять віруси: на Дінпропетровщині людей кусають небезпечні кровопивці

У Дніпропетровській області жителі зіштовхнулися з небезпечними комахами, укус яких може викликати алергічні реакції. Особливо до чутливими до них є діти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Дніпро обласний".

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Які комахи, що водяться на Дніпропетровщині, викликають алергію?

Комахи, які стали більш активними восени та весною та які здатні завдавати шкоди людині, звуть мокрецями. При укусі вони контактують з кров'ю, як звичайні комарі. Маленькі комахи завдовжки 2 – 3 міліметри можуть переносити віруси. Також укус мокреців для багатьох людей супроводжується алергічною реакцією.

Мокреців нині все більше помічають в Дніпропетровській області, зокрема на присадибних ділянках. За даними фахівців, у регіоні живе понад 10 видів мокреців, а загалом їх існує понад 6 тисяч.

Доцент кафедри біорізноманіття та екології ДНУ імені Олеся Гончара Віктор Бригадиренко розповів у коментарі Суспільному, що самці мокреців харчуються нектаром квітів та виділеннями інших комах, тобто людину вони не кусають. А от самки переважно п'ють кров рептилій, птахів та ссавців.

Якщо укус мокреця викликає почервоніння, яке з часом збільшується, це може бути ознакою вірусу. У такому випадку необхідно негайно звернутися до лікаря,

– зазначив Бригадиренко.

Нагадаємо, в липні кілька регіонів України, зокрема Південь та Північ охопило нашестя сарани. Комаха велика та небезпечна для дерев і врожаю. Боротися із сараною не дуже легко – потрібна спеціальна обробка або хімікати, а шкідник може знищити весь посів у короткі терміни. Поширення сарани спричинила відсутність достатньої кількості опадів на Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та в Запорізькій області.