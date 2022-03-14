Молдова активно приймає біженців: скільки українців перетнули кордон з сусідньою країною

Сусідня Молдова стала однією з країн, яка активно приймає українців після того, як Росія почала війну. Про яку кількість людей йдеться – читайте далі.

Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніколає Попеску розповів про ситуацію з українськими біженцями.

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Молдова приймає українських біженців

Згідно з даними дипломата, з початку російської агресії кордон з Молдовою перетнуло понад 328 тисяч українців. При цьому приблизно 101 тисяча біженців з України перебувають у притулках або приватних будинках по всій країні. Зокрема, йдеться про 48 254 неповнолітніх.

Активно приймає українців Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Чехія, Естонія, Ірландія, Велика Британія, Іспанія та Німеччина. Більше про всі умови для біженців читайте за посиланням.

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