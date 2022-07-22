Бо потрібна не ротація, а виведення: Молдова не пропускає російських військових до Придністров'я

Молдова офіційно відмовилася пропускати російських військових на територію Придністров'я. Це пояснили тим, що держава вимагає повного виведення російського контингенту, а не ротацій.

Про таке рішення розповів молдавський глава МЗС Деніель Воде. Він 21 липня вкотре наголосив на тому, що проросійська квазіреспубліка на території Молдови є незаконним формуванням.

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Яка позиція влади Молдови

Мовиться про ротацію службовців у складі російського "миротворчого" контингенту. Речник МЗС пояснив, що вона офіційно здійснюється за механізмом, який створили, щоб уникнути ризиків загострення та забезпечити скоординоване переміщення особового складу контингенту росії. Проте все зводиться лише до того, що на окупованій частині Молдови здійснюється ротація військ країни-агресора.

У цьому контексті Міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції повторює позицію влади Молдови щодо необхідності беззастережного відновлення процесу виведення російських військ і складів боєприпасів із нашої країни,

– акцентував Деніель Воде.

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Слід зауважити, що висловилося про це й російське МЗС. Там "виказали стурбованість" випадками затримання російських офіцерів. Мовляв, це недопустимі дії, бо їхні військовики "направлялися до Придністров'я для укомплектування на ротаційній основі російського контингенту".

Які сили росії є у Придністров'ї Військовий контингент країни-терориста там називається Оперативна група російських військ (ОГРВ). Вона створена з залишків сил, які брали активну участь у Придністровському конфлікті на початку дев'яностих.



Відповідно до відкритих джерел, ОГРВ – це 2 мотострілецькі батальйони, а також підрозділ управління. Загалом чисельність службовців коливається від 1500 до 1700 осіб. Переважна більшість складу цього угруповання є місцевими жителями, які мають російське громадянство.

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Молдова наголошує на тому, що базування ОГРВ у Придністров'ї є незаконним. Тому вимагає повного виведення групи зі своєї визнаної міжнародним правом території.