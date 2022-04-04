Молдова не может отказаться от российского газа, – Санду

Молдова не позволит реэкспортировать российские товары через свою территорию. Об этом сообщила на пресс-конференции 4 апреля президент страны Мая Санду.

Санду объяснила, что, несмотря на воздержание Молдовы от ряда санкций, республика будет придерживаться общеевропейского вектора взаимоотношений с Россией.

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Санду ищет альтернативных поставщиков, однако сейчас это проблематично

Санду подчеркнула, что единственным важным элементом отношений Молдовы с Россией остается закупка газа у "Газпрома". По ее словам, российский концерн является единственным поставщиком энергоносителей в республику.

Так, правительство ищет альтернативу, потому что и для нас плохо зависеть на 100% от одного поставщика. А ситуация с закупкой газа сейчас сложная,

– отметила Санду.

По ее словам, сейчас Молдова платит за российский газ 3 – 5 миллионов долларов в день. В то время как страны ЕС тратят в день около 400 миллионов долларов.

Несмотря на отказ от газа, Санду рассказала, что помогать России не собирается. Президент твердо убеждена, что ее страна не будет реэкспортировать российский газ через территорию Молдовы.

Санкции должны учитывать особенности экономических отношений стран

Несмотря на невозможность отказа от российского газа, Санду отметила, что Молдова присоединилась к ограничениям в финансовой и банковской системе, местные банки соблюдают введенные санкции международными платежными системами (SWIFT, VISA, Mastercard).

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