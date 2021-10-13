Молдова оголосила режим підвищеної готовності: планують перемовини з Україною щодо газу
Джерело:Point
У Молдові заявили, що через проблеми з цінами на газ, оголосили режим підвищеної готовності. Країна планує переговори щодо використання існуючих міжмережевих з'єднань з Україною і Румунією.
У країні засідала Комісія з надзвичайних ситуацій. Вона вирішила, що уряд країни на тлі газової кризи планує розробити систему компенсації для громадян.
До теми ГТС може "лопнути", – Путін припустив припинення транзиту газу через Україну
У Молдові оголосили режим підвищеної готовності через газову кризу
Ми оголошуємо режим підвищеної готовності, щоб бути готовими до будь-якого сценарію. Стан готовності означає, що установи можуть приймати конкретні заходи для захисту громадян,
– заявив міністр інфраструктури і регіонального розвитку Андрей Спину.
Він також пояснив, що країна продовжує переговори щодо забезпечення газом та робить все можливе, щоб вирішити ситуацію.
Молдова шукатиме альтернативні сценарії
Прем'єр-міністерка країни Наталія Гаврилиця заявила, що попросить Комісію з надзвичайних ситуацій перевірити резерви природного газу компаній сектора й проінспектувати можливості.
Очільниця уряду пояснила, що вони й далі ведуть непрості перемовини з російським "Газпромом". Зокрема й через те, що "у світовому масштабі спостерігається безпрецедентне зростання цін на природний газ, а також на інші енергоресурси".
Молдова ж намагається продовжити контракт на тих умовах, що існували раніше, проте у "партнерів інші вимоги та очікування, і я вірю, що багато речей будуть з'ясовані в найближчий тиждень".
Водночас ми готуємо альтернативні сценарії, які будуть включати імпорт природного газу з інших джерел з використанням існуючих міжмережевих з'єднань з Україною і Румунією,
– пояснила прем'єрка.
Наталія Гаврилиця запевнила, що в країні не закінчиться природний газ, та "проблема в ціні, яку ми заплатимо".
Останні новини щодо ситуації з газом у Європі
- 13 жовтня Єврокомісія ухвалила хвалила заходи з подолання енергетичної кризи. Мовиться про комплекс короткострокових та середньострокових заходів для протидії зростанню світових цін на енергоносії у зимовий період.
- 11 жовтня верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що це проблема геополітичного рівня. ЄС зіткнувся з надзвичайною ситуацією різкого зростання цін на газ та електроенергію.
- До речі, 7 жовтня біржова ціна на газ в Європі за тисячу кубометрів впала нижче 1000 доларів. Паливо торгувалося вище відповідної позначки протягом тижня. Наприклад, ще 6 жовтня ціна на газ у Європі різко зросла до нового історичного рекорду – 1900 доларів за тисячу кубометрів.