Молдова оголосила режим підвищеної готовності: планують перемовини з Україною щодо газу

У Молдові заявили, що через проблеми з цінами на газ, оголосили режим підвищеної готовності. Країна планує переговори щодо використання існуючих міжмережевих з'єднань з Україною і Румунією.

У країні засідала Комісія з надзвичайних ситуацій. Вона вирішила, що уряд країни на тлі газової кризи планує розробити систему компенсації для громадян.

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У Молдові оголосили режим підвищеної готовності через газову кризу

Ми оголошуємо режим підвищеної готовності, щоб бути готовими до будь-якого сценарію. Стан готовності означає, що установи можуть приймати конкретні заходи для захисту громадян,

– заявив міністр інфраструктури і регіонального розвитку Андрей Спину.

Він також пояснив, що країна продовжує переговори щодо забезпечення газом та робить все можливе, щоб вирішити ситуацію.

Молдова шукатиме альтернативні сценарії

Прем'єр-міністерка країни Наталія Гаврилиця заявила, що попросить Комісію з надзвичайних ситуацій перевірити резерви природного газу компаній сектора й проінспектувати можливості.

Очільниця уряду пояснила, що вони й далі ведуть непрості перемовини з російським "Газпромом". Зокрема й через те, що "у світовому масштабі спостерігається безпрецедентне зростання цін на природний газ, а також на інші енергоресурси".

Молдова ж намагається продовжити контракт на тих умовах, що існували раніше, проте у "партнерів інші вимоги та очікування, і я вірю, що багато речей будуть з'ясовані в найближчий тиждень".

Водночас ми готуємо альтернативні сценарії, які будуть включати імпорт природного газу з інших джерел з використанням існуючих міжмережевих з'єднань з Україною і Румунією,

– пояснила прем'єрка.

Наталія Гаврилиця запевнила, що в країні не закінчиться природний газ, та "проблема в ціні, яку ми заплатимо".

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