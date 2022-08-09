У Молдові побоюються російського вторгнення: у Кишиневі вже назвали підозрілі сигнали

Олег Серебрян – заступник прем'єр-міністра Молдови – відреагував на хвилю фейків про мінування важливих об'єктів у країні. Він зауважив, що це – підозрілий сигнал.

За словами Серебряна, це, а також – заяви представників невизнаного Придністров'я про "бажання возз'єднатися з росією" – може бути прелюдією до військового вторгнення росії. Заступник прем'єр-міністра Молдови заявив, що це – явна провокація.

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Серебрян додав, що ідея про начебто незалежність Придністров'я – давня. Однак заяви про те, що вони начебто мають приєднатися до росії – неочікувані.

Це вони вперше таке сказали. Війна в Україні означає, що ми непокоїмось, що йдеться не просто про заяву, а про свого роду прелюдію до операції в Молдові,

– заявив Серебрян.

Заступник прем'єр-міністра Молдови наголосив, що його країна зробить усе, аби уникнути військової конфронтації. Однак це залежить від Кишенева не на 100%.

Абсурдні заяви про Придністров'я

Так званий "глава МЗС" Віталій Ігнатьєв нещодавно поспілкувався з російськими пропагандистами. Як завжди, не обійшлося без абсурду. Ігнатьєв розфантазувався про те, що Придністров'я буде домагатися незалежності, а згодом хоче приєднатися до росії.

У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на "заяву".

"Всі міжнародні партнери та конституційна влада рішуче підтримують формулу мирного врегулювання придністровського конфлікту, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів", – мовиться у повідомленні.

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