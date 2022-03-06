Молдова прийняла близько 250 тисяч біженців із України, – Санду
6 березня 2022 , 12:58Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Сегодня"
Через війну, яку розв'язали російські окупанти проти України – багато наших громадян вимушені шукати притулку в інших державах. Зокрема, країна-сусідка Молдова встигла прихистити вже близько 250 тисяч біженців.
"Молдова прийняла близько 250 тисяч біженців із України", – заявила президент Молдови Майя Санду.
До теми Санду заперечила наміри Молдови вступити у війну, яку розв'язала Росія в Україні
Зазначається, що це біля 3% населення усієї Молдови.
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