Тепер без пропаганди: у Молдові заборонили 22 російські канали
Джерело:Служба розвідки та безпеки Молдови
Служба безпеки й інформації Молдови 24 жовтня заблокувала доступ до 22 російські провладні канали. Таким чином країна намагається боротися із впливом пропаганди країни-агресорки.
Зокрема, під роздачу потрапили пропутінські та пропагандистські канали й видання. Наразі ці російські канали масово блокують по всій Молдові.
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Молдова заборонила 22 російські канали
У Службі безпеки й інформації Молдови зазначили, що під блокування потрапили сайти таких російських каналів, як "Росія 1", "Росія 24", "Пєрвий канал", "НТВ", "ТВЦ", "Звєзда" тощо. Також заблоковані RT, "Вєсті.ru", сервіс "Smotrim.ru", радіо "Вісті ФМ" і "Маяк". Більшість із цих заблокованих засобів масової інформації безпосередньо контролюються російською владою.
Офіційна причина блокування — зміна змісту інформації, яка розповсюджується у публічному полі в умовах надзвичайного стану, що походить від органів державної влади держави, яка перебуває у воєнному конфлікті та визнана державою-агресором.
Крім того, наказ з обов'язковими вказівками було надіслано постачальникам мережевих або електронних комунікаційних послуг, щоб негайно заблокувати ці канали й заборонити доступ користувачів з Республіки Молдова до зазначених джерел.
Раніше з Молдови депортували пропагандиста
- Міграційна служба Молдови 17 вересня депортувала до Росії пропагандиста та голову пропутінського видання "Sputnik Молдова" Віталія Денисова. Йому також заборонили в'їзд до країни.
- Зокрема, тепер Денисов не зможе приїхати у Молдову ще 10 років, адже він становить небезпеку національній безпеці країни. Крім того, за даними журналістів, пропагандист поширює дезінформацію та фейки для закордонної авдиторії на замовлення російського ГРУ.
- Варто зазначити, що пропагандист народився та виріс в Україні. Він також проходив службу у Львівському вищому військово-політичному училищі, по якому вдарила Росія ракетами 6 липня 2023 року.
- Після відновлення незалежності України Денісов відмовився складати присягу Україні й поїхав до Москви. Там він почав працювати на російську владу, зокрема, на ГРУ.