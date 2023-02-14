Молдова закрила повітряний простір: імовірна причина – російський дрон

Молдова 14 лютого закрила свій повітряний простір. Ймовірною причиною називають російський дрон. Його зауважили у небі над містом Кишинів.

Людей просять зберігати спокій. Рейси з Молдови відкладено на невизначений час. Наразі у небі над країною – жодного літака.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що повітряний простір закрили до 16:00 14 лютого. Водночас жодних офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.